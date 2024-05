Premiê da Eslováquia passa por 2ª cirurgia

A imprensa informou que a polícia fez uma operação de busca na casa de Juraj Cintula, o homem que atirou em Fico. "A polícia permaneceu no apartamento durante várias horas. Os agentes levaram o computador e documentos", informou a TV Markiza.

A diretora do hospital onde Fico está internado, Miriam Lapunikova, informou que ele segue "consciente". Na quinta-feira, ele pronunciou algumas frases, mas sem apresentar mudanças significativas em seu quadro. Após ser socorrido, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência de cinco horas.

Poeta e escritor

Cintula, um poeta e escritor de 71 anos, foi formalmente acusado, na quinta-feira, 16, de tentativa de homicídio premeditado. Segundo o ministro do Interior, Matus Sutaj Estok, ele agiu sozinho e não pertencia a nenhum grupo político.

Apesar disso, as autoridades ainda sustentam que o ataque teve motivações políticas. "Trata-se de um lobo solitário, cujas ações foram aceleradas após a eleição presidencial, pois ele estava insatisfeito com o resultado" afirmou Estok. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.