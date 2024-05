México e Guatemala concordam em atender 'causas estruturais da migração'

"Queremos uma fronteira que una os nossos povos, uma fronteira que nos permita nos desenvolver e crescer juntos", disse Arévalo antes do encontro com López Obrador.

O problema da migração se agravou no fim de 2018, juntamente com a chegada à presidência mexicana de López Obrador, cujo governo se encerra em 1º de outubro. Numerosas caravanas, algumas com milhares de pessoas, cruzaram o território mexicano partido da fronteira com a Guatemala, o que gerou forte tensão com os Estados Unidos.

Principalmente após o fechamento de fronteiras durante a pandemia de covid-19, o México tornou-se, de fato, um terceiro país seguro, onde os migrantes aguardam, muitas vezes por mais de um ano, uma data para solicitar asilo nos Estados Unidos. O processo foi dificultado pelas diferentes disposições que Washington adotou em matéria de migração.

