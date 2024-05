Mais de 20 migrantes estão desaparecidos na costa da Tunísia

"Eles embarcaram em um barco na noite de 3 para 4 de maio", disse o comunicado, acrescentando que as famílias dos desaparecidos não se apresentaram para informar as autoridades até dez dias depois.

Mais de 1.300 migrantes morreram ou desapareceram no ano passado em naufrágios na costa tunisiana, disse a ONG Tunisian Forum for Economic and Social Rights (FTDES).

Na semana passada, as autoridades tunisianas relataram um aumento de 22,5% no número de migrantes interceptados enquanto tentavam chegar à Europa nos primeiros quatro meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

A Guarda Nacional "interceptou ou resgatou" 21.545 pessoas nos primeiros quatro meses deste ano.

