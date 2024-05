Afeganistão: vítmas de ataque a turistas em Bamiyan são levadas para Cabul

Os corpos de três turistas espanhóis e de três cidadãos afegãos foram levados neste sábado para Cabul, juntamente com várias pessoas feridas,após um atentado em um mercado da cidade turística de Bamiyan, anunciou o governo talibã.

"Os corpos foram transferidos para Cabul e estão no departamento forense", disse o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Abdul Mateen Qani, acrescentando que havia mulheres entre as vítimas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os corpos e os feridos, além dos outros turistas que faziam parte do grupo de 13 pessoas, foram transportados por estrada até a capital afegã, devido às condições meteorológicas, informou uma fonte diplomática.