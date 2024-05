Thomas Tuchel confirma saída do Bayern de Munique

Depois de ter deixado portas abertas para uma possível continuidade, o técnico alemão Thomas Tuchel confirmou nesta sexta-feira (17) sua saída do Bayern de Munique e que a partida contra o Hoffeheim (sábado), pela última rodada do Campeonato Alemão, será sua despedida do clube bávaro.

"Esta é a minha última entrevista coletiva em Säbener Strasse (sede do Bayern). Mantivemos o acordo firmado em fevereiro. Conversamos nas últimas semanas, mas não chegamos a um consenso para continuar trabalhando juntos", explicou Tuchel.

O Bayern continuará em busca de um treinador para substituir Tuchel, que deixa a equipe um ano antes do final de seu contrato, depois de ter assumido o cargo no final de março de 2023.