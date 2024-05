Putin e Xi se reúnem diante de sinais de impacto das sanções

Por trás das declarações, dos elogios mútuos e das promessas de cooperação ilimitada, a visita do presidente russo, Vladimir Putin, à China ocorre em meio a sinais preocupantes de que as sanções internacionais, pela primeira vez, dão sinais de afetar a economia da Rússia, pelo menos nos últimos dois meses. O comércio entre China e Rússia cresceu muito desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, atingindo US$ 240 bilhões, em 2023, de acordo com dados da alfândega chinesa. O crescimento se manteve firme nos primeiros meses do ano, mas a tendência se reverteu nos últimos meses. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Depois que os EUA começaram a impor um cerco às instituições financeiras dispostas a ajudar os russos, as exportações chinesas para a Rússia caíram, em março e abril. Analistas dizem que a queda é reflexo da ordem executiva do presidente americano, Joe Biden, de dezembro, que permite sanções secundárias a bancos estrangeiros que financiam ou facilitam a máquina de guerra russa, permitindo que o Tesouro dos EUA exclua as instituições do sistema de pagamentos internacional, o Swift.

Limites As medidas, juntamente com os esforços chineses para reconstruir os laços com os EUA, podem fazer com que o presidente da China, Xi Jinping, relute em promover abertamente uma maior cooperação com a Rússia - apesar das promessas de fidelidade entre os dois líderes. Oito pessoas - entre russos e chineses - ligadas ao comércio internacional afirmaram à agência France-Presse, nos últimos dias, que vários bancos da China já foram obrigados a suspender ou reduzir as transações com clientes russos.

De acordo com um relatório do Instituto Chongyang de Estudos Financeiros, da Universidade Renmin, de Pequim, publicado em maio, a solução poderia vir de pequenos bancos chineses, que seriam "promovidos" pelo governo para encabeçar o comércio com a Rússia, enquanto a criação de novas instituições financeiras ajuda a contornar as sanções ocidentais. Pé no freio O relatório afirma que, em março, 80% dos pagamentos que deveriam ter sido realizados entre China e Rússia foram suspensos, "impactando severamente o comércio e as relações entre os dois países", afirmou o Instituto Chongyang. Nesta quinta, 16, Putin reuniu-se com Xi no primeiro dia de uma visita de dois dias a Pequim, que pretende demonstrar a proximidade entre os dois. Em 2022, eles prometeram forjar uma "aliança sem limites" - prova disso é que a China foi o destino escolhido pelo Kremlin para a primeira viagem de Putin ao exterior após ser reeleito para o quinto mandato. Putin e Xi trocaram afagos, expressaram visões comuns e atacaram os americanos. "Os EUA ainda pensam em termos de Guerra Fria e são guiados pela lógica do confronto em bloco, colocando a segurança de grupos restritos acima da estabilidade regional, o que cria uma ameaça à segurança de todos os países da Ásia-Pacífico. Os EUA devem abandonar esse comportamento[", diz o comunicado, após o encontro no Grande Salão do Povo. Amizade