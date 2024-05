Putin dá a entender que não vai respeitar trégua olímpica na Ucrânia

O líder do Kremlin indicou que, uma vez que a Rússia foi excluída dos Jogos Olímpicos de Paris pela invasão à Ucrânia, não há motivos para respeitar os princípios do Comitê Olímpico Internacional.

"As autoridades desportivas internacionais violam hoje os princípios da Carta Olímpica (...) no que diz respeito à Rússia, ao impedirem os nossos atletas de participarem nos Jogos Olímpicos sob a sua bandeira, com o seu hino nacional, mas querem que cumpramos as regras que eles nos impõem", apontou.

"Para exigir algo dos outros, você mesmo deve respeitar as regras", concluiu Putin. O presidente russo lançou a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022 e reivindica a anexação de cinco regiões do país vizinho.

O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que faria "tudo o possível" para alcançar uma trégua olímpica em todo o mundo durante as Olimpíadas.