Putin conclui visita à China, com ênfase a laços estratégicos bilaterais e pessoais

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concluiu uma visita de dois dias à China nesta sexta-feira, 17, dando ênfase aos laços estratégicos bilaterais, assim como ao seu relacionamento pessoal com o presidente chinês, Xi Jinping, com ambos tentando se vender como uma alternativa para a influência global dos EUA.

Putin elogiou o avanço do comércio bilateral durante passagem pela cidade de Harbin, no nordeste do país. Ele também conheceu estudantes do Instituto de Tecnologia de Harbin, que supostamente trabalha em estreita colaboração com o Exército de Libertação Popular.

Falando a repórteres, Putin agradeceu a Xi e descreveu suas conversas como "substanciais", ao dizer que passou "quase um dia inteiro, de manhã à noite" com o líder chinês e outras autoridades em Pequim, no dia anterior.