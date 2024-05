CHINA RÚSSIA: Putin defende intensificação do comércio bilateral no último dia de visita à China

O Brasil confirmou o favoritismo e organizará a primeira Copa do Mundo Feminina na América do Sul em 2027, com uma candidatura que aproveitou o legado deixado pela Copa do Mundo Masculina de 2014.

Brasil aproveita legado de 2014 para organizar a primeira Copa do Mundo Feminina na América do Sul

O Brasil foi escolhido nesta sexta-feira (17) como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, superando a candidatura conjunta da Bélgica, Países Baixos e Alemanha na votação do Congresso anual da Fifa, que acontece na Tailândia.

Marta, a rainha do futebol, comemorou a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo feminina de 2027 e pediu que o jogo de abertura seja realizado no Rio Grande do Sul, devastado pela pior catástrofe climática de sua história.

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

RAFAH:

Israel luta contra o Hamas no norte de Gaza e pressão aumenta contra operação em Rafah

O Exército de Israel e o Hamas travam combates intensos nesta sexta-feira (17) no norte da Faixa de Gaza, um dia após o governo israelense anunciar uma "intensificação" das operações em Rafah, no sul do território, apesar da preocupação internacional com a população civil.

HAIA:

Israel diz que acusação de 'genocídio' em Gaza está desconectada dos fatos

Israel afirmou nesta sexta-feira (17), na Corte Internacional de Justiça (CIJ), que a acusação da África do Sul de que a operação militar israelense em Rafah intensificou uma suposta campanha de "genocídio" na Faixa de Gaza está "desconectada" da realidade.

=== CHINA RÚSSIA ===

PEQUIM:

Putin defende intensificação do comércio bilateral no último dia de visita à China

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, compareceu nesta sexta-feira (17) a uma feira comercial na cidade chinesa de Harbin, nordeste do país, no evento que encerra sua visita de dois dias à China, na qual pretende reforçar a relação econômica entre Pequim e Moscou.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PEDERNALES:

Muro 'anti-Haiti', uma bandeira eleitoral na República Dominicana

Na areia branca de uma praia paradisíaca surge uma torre de concreto similar à de uma prisão: é o início dos 164 km do muro que a República Dominicana está construindo para "se proteger" da imigração ilegal, da violência e do contrabando do Haiti.

WASHINGTON

Os migrantes, a "espinha dorsal" da economia dos Estados Unidos

Os Estados Unidos continuariam sendo a principal potência econômica mundial com menos migrantes? "Não", porque são "a espinha dorsal", o motor da máquina e do qual dependem muitos setores essenciais, dizem os especialistas.

LIMA:

Por que uma norma sobre saúde mental alarma grupos LGBTQIA+ no Peru?

Um trastorno mental: o governo peruano causou indignação entre a comunidade LGBTQIA+ ao expedir um ato normativo sobre acesso a tratamentos de saúde mental que classifica identidades diversas de gênero sob este rótulo.

TEGUCIGALPA:

Estuprada e forçada a ser mãe, Fausia denuncia Estado de Honduras por proibir aborto

Naquele dia, ela foi pegar água no rio quando dois homens a atacaram pelas costas, a espancaram, a chutaram e colocaram uma faca em seu pescoço. Estuprada por um deles, engravidou. Oito anos depois, Fausia denuncia Honduras por tê-la proibido de abortar.

SAINT GABRIEL:

Canadá treina bombeiros para nova 'maratona' de combate a incêndios

Centenas de novos bombeiros estão recebendo treinamento no Canadá para enfrentar a próxima temporada de incêndios, que alguns temem que seja tão severa quanto a do ano passado, que bateu recordes.

-- EUROPA

KIEV:

Ofensiva russa avança na Ucrânia e Putin culpa Kiev

A Ucrânia reconheceu nesta sexta-feira (17) que as forças de Moscou prosseguem com o avanço em seu território, na região de Kharkiv, em uma ofensiva que o presidente Vladimir Putin justificou como uma resposta aos ataques de Kiev contra as zonas de fronteira russas.

MADRI:

Milei recebe novas críticas do Governo espanhol durante visita a Madri

A número três do Governo espanhol, Yolanda Díaz, acusou nesta sexta-feira (17) Javier Milei de propagar o "ódio", coincidindo com a visita do presidente argentino à Espanha e algumas semanas depois de outra crítica de um ministro espanhol.

NOUMEA:

França envia reforços para retomar controle de seu território da Nova Caledônia

As autoridades francesas reconheceram, nesta sexta-feira (17), que não controlam algumas regiões de seu território da Nova Caledônia e esperam reverter a situação com a chegada de reforços a esse arquipélago do Pacífico, palco de enormes distúrbios.

RUÃO, França:

Polícia francesa mata homem que tentava incendiar uma sinagoga

A polícia francesa matou nesta sexta-feira (17) um homem que tentava atear fogo em uma sinagoga e ameaçava agentes em Rouen, no noroeste de França, em um contexto de aumento dos atos antissemitas.

=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

Boeing realiza assembleia anual envolvida em uma série de crises

A fabricante de aviões americana Boeing realiza, nesta sexta-feira (17), sua assembleia geral de acionistas em um clima difícil por estar imersa em diversas crises.

PARIS:

AIE teme 'tensões' no fornecimento de metais para a transição energética

A Agência Internacional de Energia (AIE) alertou para possíveis "tensões" no fornecimento mundial de minerais e metais críticos para a transição energética e apelou a um aumento dos investimentos neste setor.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CANNES:

Coppola diz que os artistas devem 'iluminar o mundo'

A tarefa dos artistas é "iluminar o mundo", declarou nesta sexta-feira (17) o cineasta americano Francis Ford Coppola em Cannes, onde apresentou na quinta-feira "Megalopolis", filme que está na disputa pela Palma de Ouro e que dividiu a crítica

CANNES:

Ucraniano Sergei Loznitsa exibe em Cannes a falta de sentido da guerra

A guerra tem apenas uma definição, "uma doença psiquiátrica", diz o diretor ucraniano Sergei Loznitsa à AFP, que apresenta seu documentário "A Invasão" no Festival de Cinema de Cannes.

CANNES:

Cineasta que antes varria o Festival de Cannes agora exibe filme

Um varredor que limpava o tapete vermelho do Festival de Cannes há três décadas irá desfilar no sábado (18) entre as grandes estrelas, apresentando seu próprio documentário.

CANNES:

Os símbolos discretos de apoio aos israelenses ou palestinos no Festival de Cinema de Cannes

Uma insígnia palestina ou o retrato dos reféns: os símbolos em apoio a israelenses ou palestinos, no contexto da guerra na Faixa de Gaza, estão bastante discretos no Festival de Cannes.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos campeonatos europeus

BRUXELAS:

777 Partners, o fundo americano que gera polêmicas no futebol

Acusado de falta de transparência sobre seus projetos e do status de suas finanças, a ponto de irritar dirigentes dos clubes nos quais investiu, o fundo de investimentos americano 777 Partners suscita polêmicas e uma vigilância especial por parte das autoridades do futebol.

-- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 de Roma

