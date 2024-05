Leclerc domina treinos livres do GP da Emilia-Romagna de F1

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, começou com perfeição o fim de semana do Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, ao dominar as duas sessões de treinos livres realizadas nesta sexta-feira (17), em Imola.

Leclerc foi o protagonista do início desta sétima etapa da temporada, enquanto o líder do campeonato, o holandês Max Verstappen, teve dificuldades e conseguiu apenas o sétimo melhor tempo.

"Não muito cômodo" em sua Red Bull, Verstappen sofreu especialmente com a falta de aderência e escapou várias vezes da pista.