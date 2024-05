Famílias de jornalistas do Equador assassinados denunciam responsabilidade do Estado

Familiares de uma equipe do jornal equatoriano El Comercio sequestrada e assassinada em 2018 na Colômbia denunciaram, nesta sexta-feira (17), a responsabilidade do Estado no caso, após apresentarem informações do governo que tiveram o sigilo suspenso.

"Com o que temos, acho que a responsabilidade do Estado é evidente. Imaginem com o restante de informação que nos falta" sobre a morte da equipe, disse, em entrevista coletiva, Ricardo Rivas, irmão do fotógrafo Paúl Rivas, ao analisar documentos entregues pelo Executivo após uma decisão da Corte Constitucional.

As famílias denunciaram que faltam informações oficiais e que "atas mutiladas" provam "de forma clara as omissões e a inépcia do governo do ex-presidente equatoriano Lenín Moreno. As atas mostram os erros na negociação para resgatar os jornalistas".