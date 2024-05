Carlos Tevez pede demissão e não é mais técnico do Independiente

Carlos Tevez pediu demissão nesta sexta-feira (17) do cargo de técnico do Independiente, que vive uma crise econômica e esportiva.

Tevez dirigiu os 'Diablos Rojos' pela última vez no domingo, na segunda rodada do Campeonato Argentino. Ele havia chegado ao clube em agosto do ano passado e na temporada passada cumpriu a missão de salvar a equipe do rebaixamento.

Seu retrospecto no comando do Independiente é de 14 vitórias, 11 empates e seis derrotas em 31 jogos.