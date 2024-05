Tesouro dos EUA anuncia sanções a 3 empresas acusadas de facilitar compra de armas na Rússia

O Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou nesta quinta-feira, 16, novas sanções a dois indivíduos russos e a três entidades sediadas na Rússia, acusadas de facilitar transferências de armas entre a Rússia e a Coreia do Norte. A ação faz parte dos esforços do governo norte-americano para interromper as transações financeiras bélicas russas e conter o aprofundamento militar entre Coreia do Norte e Rússia, afirmou o Tesouro em nota.

Foram sancionados russos que trabalharam com a companhia Ashot Mkrtychev, que segundo a Ofac, trabalhou como facilitador de transações e envio de equipamento militar norte-coreano para território russo em 2023. Anatolyevich Gazaryan e Aleksey Budnev foram sancionados, além das empresas ligadas a eles: Trans Kapital Limited Liability Company, Rafort Limited Liability Company e Tekhnologiya; as três com sede na Rússia.

Como resultado da ação, todos os bens dos dois indivíduos que estão nos Estados Unidos ou na posse de pessoas que estão nos EUA serão bloqueados e monitorados pela Ofac.