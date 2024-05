Presidente do Equador insta Europa a lutar unida contra 'problema global' do narcotráfico

P: A agência das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) alertou há 10 dias que a ameaça do crime organizado aumentou "de forma brusca" nos últimos meses no Equador. Você considera que sua política contra o crime não teve efeitos? Outras ações seriam necessárias?

R: Pedimos aos Estados Unidos que nos ajudem com o controle da fronteira norte, com a Colômbia, e também para atender a fronteira sul, especialmente na região de El Oro, em direção ao Peru.

A ajuda não é apenas nos dar um fuzil ou uma pistola. É nos ajudar com bolsas de estudo para jovens de 18 anos que hoje não têm oportunidade de estudar, é investir no Equador em áreas de desenvolvimento para que haja emprego, em programas de habitação digna porque gera emprego na construção e melhora a vida das famílias.

A pessoa que tentou pedir asilo e posteriormente chegar ao México é uma pessoa que foi condenada por dois crimes, de acordo com as leis equatorianas de governos anteriores. Foi alguém a quem foram dadas medidas alternativas para ter prisão domiciliar.

P: Os cartéis mexicanos operam no Equador. Você acha que a crise diplomática com o México em relação ao ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas afetará o trabalho conjunto no combate a esses cartéis?

Ele foi se esconder em uma embaixada. É o equivalente a alguém estar preso, fugir e de lá se refugiar numa embaixada.

Acredito que seria melhor se voltássemos a ter relações diplomáticas com o México para o combate ao narcotráfico, uma vez que os grupos que operam no Equador são cartéis mexicanos.

P: O seu governo já havia manifestado anteriormente o seu desejo de superar o impasse. Como fazê-lo? A reabertura de consulados fechados no México poderia ajudar?

R: Estamos dispostos a conversar sobre muitas coisas. Há muito tempo promovemos um acordo de livre comércio com o México. Queríamos fortalecer as relações, mas não me parece, pessoalmente nem ao próprio governo, que a única condição e forma de restabelecer uma relação com o México seja dando-lhes um criminoso.

P: O seu país garantiu na Corte Internacional de Justiça que o ataque ocorreu em circunstâncias "excepcionais". Você entende as críticas internacionais ao ataque?

R: Acho que vai acabar sendo esclarecido na Justiça, se a própria embaixada for desnaturalizada. Confiamos em que teremos razão. No momento em que é concedido asilo a um criminoso, as coisas começam a envolver intervenção em assuntos nacionais, especialmente na justiça nacional, e não concordamos.

tjc/mb/yr/mvv