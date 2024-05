Liga Árabe pede ajuda da ONU nos 'territórios palestinos ocupados'

A cúpula apoiou os apelos do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, ecoados pelo rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, em favor de uma "conferência internacional de paz no Oriente Médio".

Além disso, os participantes da cúpula condenaram os ataques dos rebeldes houthis do Iêmen contra navios mercantes no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, afirmando seu compromisso com o "direito de navegação" nos mares da região.

