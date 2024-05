Leonora Carrington entra no panteão das artistas femininas mais bem cotadas

A anglo-mexicana Leonora Carrington entrou no panteão das artistas femininas mais bem cotadas, após sua pintura "As Distrações de Dagoberto" ter sido leiloada por US$ 28,4 milhões (R$ 145,5 milhões) esta semana em Nova York. A obra, recorde da pintora surrealista em um leilão, foi adquirida na noite de quarta-feira (15) pelo fundador do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba), Eduardo F. Costantini, que a descreveu como "uma pintura icônica". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A obra fará parte de um acervo que inclui também, entre outras, duas importantes obras de Remedios Varo e outra de Frida Kahlo, "Diego e eu", pelas quais pagou US$ 34,8 milhões (R$ 178,3 milhões na cotação atual) em novembro de 2021, levando a pintura latino-americana a níveis nunca vistos antes.

Depois de uma emocionante disputa de dez minutos em que seis pessoas deram lances, duas delas na sala, o público explodiu em aplausos quando o martelo do leiloeiro Oliver Barker soou anunciando a premiação da pintura de Carrington, que a casa havia estimado entre US$ 12 milhões e US$ 18 milhões. Este recorde coloca Carrington (1917-2011) "entre as cinco artistas femininas mais bem cotadas, à frente de homens como Max Ernst ou Salvador Dalí", segundo a Sotheby's. Juntamente com Carrington e Frida Kahlo, este seleto clube de artistas femininas é formado por Georgia O'Keeffe, Louise Bourgeois e Joan Mitchell.