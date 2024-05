EUA: republicanos forçam democratas a tomar partido na política de Biden para Israel

Os republicanos da Câmara dos Representantes dos EUA trabalharam para evidenciar as divisões democratas e a incerteza sobre a guerra em Gaza, aprovando um projeto de lei nesta quinta-feira, 16, que forçaria o governo americano a retomar os envios pausados de armas para Israel.

A votação ocorreu em resposta à decisão do presidente Joe Biden de suspender um carregamento de bombas de 2 mil libras e 500 libras, devido a preocupações de que elas seriam lançadas em áreas densamente povoadas durante um ataque israelense planejado a Rafah. Outros carregamentos prosseguiram: Dias depois de suspender a remessa de bombas, o governo disse que estava avançando com mais de US$ 1 bilhão em novas armas para Israel, incluindo munição para tanques, veículos táticos e projéteis de morteiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O projeto de lei, que foi aprovado por 224 a 187 votos, não tem futuro no Senado, mas tinha a intenção de traçar linhas políticas, fazendo com que os democratas ficassem do lado de Biden ou de seus críticos. No entanto, o partido se manteve firme, com apenas 16 democratas votando a favor do projeto, ao lado de quase todos os republicanos. Três republicanos se juntaram à maioria dos democratas e votaram não.