Defesa de Trump tenta minar credibilidade de Cohen

Trump é acusado de 34 crimes de falsificação de registros empresariais para disfarçar como despesas legais o pagamento de US$ 130 mil (R$ 668 mil na cotação atual) à ex-atriz pornô Stormy Daniels na reta final das eleições de 2016, nas quais derrotou Hillary Clinton.

Cohen, de 57 anos, afirmou repetidamente nos interrogatórios que assume a "responsabilidade" por suas ações e que enfrentou as consequências. Foi condenado a três anos de prisão em 2018 por mentir ao Congresso e por fraude eleitoral e fiscal neste caso.

Além de listar suas mentiras, a defesa também reproduziu trechos de um podcast no qual ele falava com frequência sobre o ex-presidente. "Pode acreditar que quero ver esse cara cair", disse em um episódio de 2020.

Sob o olhar atento do magnata de 77 anos, que parecia mais alerta nesta quinta do que nos dias anteriores, o advogado de defesa Todd Blanche começou sua segunda rodada de interrogatórios enfatizando o histórico de mentiras de Cohen.

Blanche tentou irritar Cohen, conhecido por seu temperamento explosivo, após um início de semana relativamente tedioso que levou alguns membros do júri a começarem a bocejar. Mas Cohen, que era um "faz-tudo" do ex-presidente, não caiu na armadilha.

Fora do tribunal, Trump voltou a reclamar da "fraude que é tudo isso". "Estou aqui sentado há quase quatro semanas. E ainda temos um longo caminho pela frente", disse.

Numa tentativa de politizar o julgamento, nos últimos dias o ex-presidente americano foi acompanhado por congressistas republicanos na antiga sala do tribunal criminal de Manhattan. Nesta quinta foi a vez de Matt Gaetz e Lauren Boebert.

"Isto era mentira", disse Blanche. "Admita." Mas Cohen respondeu: "Não, senhor [...] Eu não posso".

A Promotoria informou que Cohen é sua última testemunha no caso.

Sua versão coincidiu com a de outras duas testemunhas importantes: Stormy Daniels, que diz ter recebido o dinheiro, e David Pecker, o ex-editor de tabloides que afirmou ter trabalhado com Trump e Cohen para suprimir a cobertura negativa do candidato à Casa Branca durante sua primeira campanha e comprar o silêncio de outras denunciantes.