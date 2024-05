Botafogo vence Universitario (1-0) e sela vaga nas oitavas da Libertadores

O Botafogo selou sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores ao derrotar o Universitario do Peru por 1 a 0 nesta quinta-feira (16), em Lima, pela quinta rodada do Grupo D.

O gol da vitória alvinegra foi marcado no segundo tempo pelo atacante Jeffinho (77').

Com o resultado, o Botafogo chega aos mesmos 9 pontos do Junior Barranquilla, também classificado e que na sexta e última rodada receberá o time brasileiro em confronto direto pela liderança da chave.