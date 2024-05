PSG vence Nice, que fica fora da luta por vaga na Champions

O Nice, quinto colocado na tabela e com o consolo de ter a vaga para a Liga Europa assegurada, tinha a obrigação de vencer para chegar à última rodada contra o Lille (3º) com chances de disputar a principal competição europeia de clubes.

A derrota enterrou as esperanças do time local de se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões.

O Paris Saint-Germain, com o título de campeão da Ligue 1 já garantido e com vários reservas em campo, venceu em sua visita ao Nice (2-1), nesta quarta-feira (15), em partida adiada da 32ª rodada.

Os jovens Bradley Barcola (18') e Yorame Zague (24') colocaram a equipe do técnico Luis Enrique em vantagem, enquanto Mohamed Cho (32') diminuiu quando ainda faltava uma hora para o fim do jogo, mas o placar permaneceu inalterado.

No outro jogo pendente disputado nesta quarta-feira, o Olympique de Marselha perdeu por 1 a 0 em sua visita ao Reims, o que compromete as chances do OM de disputar as competições europeias na próxima temporada.

Depois de um gol contra de Chancel Mbemba (33'), o time marselhês se mantém na oitava posição (47 pontos), a três do Lyon (7º) e do Lens (6º), o último clube francês classificado para as competições europeias neste momento.