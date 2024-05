Primeiro-ministro da Eslováquia é baleado e levado a hospital em estado grave

Robert Fico é nacionalista e conservador, crítico do liberalismo social. De acordo com a imprensa local, o autor dos tiros teria 71 anos.

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi baleado e levado de helicóptero a um hospital nesta quarta, 15. Segundo o seu gabinete, seu estado de saúde é grave. Um suspeito foi preso no local. Quatro tiros teriam sido ouvidos após uma reunião de governo na cidade de Handlová, a 190 km da capital, Bratislava. Um dos disparos atingiu o premiê no abdômen, de acordo com a rede de TV TA3.

Segundo informações do site de notícias eslovaco Aktualít, poucas pessoas esperavam Fico do lado de fora do local onde a reunião havia ocorrido. Nenhum deles vaiava ou gritava palavras de ordem contra o governo. Apenas um homem parecia protestar, com um cartaz em mãos.