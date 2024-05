Líder de extrema direita anuncia acordo para governo de coalizão nos Países Baixos

Entre os nomes mais cotados está o do ex-ministro da Educação e do Interior, Ronald Plasterk, que também desempenhou um papel fundamental na supervisão das negociações iniciais.

"Temos agora um partido de direita radical sob o comando de Wilders que se encontra no centro do poder dos Países Baixos", afirmou.

Wilders, que já foi chamado "Trump holandês", suavizou algumas das suas posições políticas em uma tentativa de formar governo, mas seu programa eleitoral ainda pede a proibição do Alcorão e das mesquitas.

Depois de obter uma surpreendente vitória eleitoral, Wilders estava disposto a tornar-se primeiro-ministro, mas pelo menos um dos seus aliados de coligação ameaçou boicotar um acordo se o fizesse.

"Não se esqueçam: um dia serei primeiro-ministro dos Países Baixos. Com o apoio de ainda mais holandeses", disse o líder do PVV. "Se não for amanhã, será depois de amanhã. Porque as vozes de milhões de holandeses serão ouvidas".