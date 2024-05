EUA acusa Nicarágua de fazer negócios com a migração e alerta companhias aéreas

Os Estados Unidos impuseram nesta quarta-feira (15) uma série de sanções à Nicarágua, a qual acusa de fazer negócios com a migração, e emitiram um alerta para que as companhias aéreas evitem ser cúmplices "na exploração de migrantes". A menos de seis meses das eleições presidenciais, o presidente Joe Biden tenta enfrentar a crise migratória em todas as frentes e a Nicarágua é uma delas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os migrantes atravessam cada vez mais a região e utilizam Manágua como ponto de desembarque para continuar a viagem por terra rumo ao norte.

Essa situação levou o governo Biden a emitir um alerta para notificar as companhias aéreas, voos charter, agentes de viagens e prestadores de serviços sobre as formas como as redes de tráfico humano exploram os serviços de transporte para facilitar a migração irregular. Em um comunicado, o Departamento de Estado americano acusou o presidente nicaraguense, Daniel Ortega, e sua esposa e vice-presidente, Rosario Murillo, de terem concebido "políticas de imigração permissivas" que facilitaram às redes "explorar migrantes para fins econômicos e encorajar perigosas viagens irregulares para o fronteira sudoeste dos Estados Unidos" com o México. - 'Muito cínico' - Washington publicou uma série de medidas que as companhias aéreas devem tomar para evitar serem cúmplices. Recomenda o monitoramento de rotas de alto risco, denunciem agências de viagens suspeitas, atuem com cautela ao lidar com empresas intermediárias e transmitam informações antecipadas aos passageiros.

O governo Ortega é "muito cínico" ao vender vistos "que exigem que as pessoas saiam dentro de 96 horas", explicou um funcionário dos EUA que pediu anonimato. "É um regime agressivo que beneficia [...] e facilita o tráfico ilícito de migrantes", acrescentou, especificando que a medida não se destina ao setor turístico. A Nicarágua está sob sanções dos EUA pela repressão aos protestos de 2018 contra Ortega, no poder desde 2007. Washington considera a sua reeleição em 2021 fraudulenta e o acusa de uma onda de detenções de opositores, muitos dos quais permanecem na prisão ou foram forçados ao exílio. - A Rússia e o ouro - O Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) sancionou a COMINTSA e a Capital Mining, duas empresas do setor do ouro afiliadas ao governo "que geram rendimentos" para o regime, afirmou o Departamento do Tesouro americano em comunicado. Também impôs sanções ao Centro de Treinamento do Ministério do Interior russo em Manágua (RTC), que oferece cursos especializados para a Polícia Nacional da Nicarágua (PNN) e para as forças policiais de outros países da América Latina, acrescenta.

Este centro "ajuda a manter o ciclo de opressão" porque o PNN "realiza execuções extrajudiciais, usa munições reais contra protestos pacíficos e até participa em esquadrões da morte", acusa o governo dos EUA, que estima que a Nicarágua é um dos principais parceiros da Rússia na América Central. Como resultado das sanções, todos os bens e interesses em ativos da empresa sancionada que estejam nos Estados Unidos ou que estejam no poder ou controle dos americanos são bloqueados. Paralelamente, o Departamento de Estado impôs restrições de vistos a mais de 250 membros do governo, incluindo polícias e paramilitares, agentes penitenciários, procuradores, juízes e funcionários do ensino superior público, bem como agentes não governamentais, por apoiarem o regime de Ortega e Murillo.