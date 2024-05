CBF anuncia suspensão do Brasileirão por duas rodadas devido às enchentes no RS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (15) a decisão de suspender o Brasileirão-2024 por duas rodadas, devido às inundações no Rio Grande do Sul que provocaram 149 mortes e afetaram centenas de milhares de pessoas.

"A CBF reitera o compromisso público assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspende as rodadas 7 e 8 do certame", anunciou a entidade em um comunicado, no qual disse estar atendendo aos pedidos de 15 clubes para interromper o campeonato por causa d atragédia ambiental.

