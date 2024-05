Cádiz vence Sevilla no fim (1-0) e acirra luta contra o rebaixamento

A duas rodadas do fim do campeonato, o Cádiz continua na zona de rebaixamento (18º), mas a dois pontos da posição de salvação, que é ocupada atualmente pelo Celta de Vigo (17º), que recebe o Athletic em Balaídos.

Um gol de Sergi Guardiola, definindo com classe dentro da área nos acréscimos (90'+6) após um passe de Juanmi - dois jogadores que haviam começado a partida no banco - deu a vitória ao time comandado pelo técnico argentino Mauricio Pellegrino.

O Cádiz venceu o Sevilla por 1 a 0 nesta quarta-feira (15) no estádio Sánchez Pizjuán e somou três pontos cruciais na corrida pela permanência na primeira divisão espanhola, enquanto aguarda o resultado do Celta contra o Athletic Bilbao, também nesta quarta, pela 36ª e penúltima rodada.

Também na luta pela permanência na elite do futebol espanhol, o Rayo Vallecano deu um passo gigante graças a sua vitória em casa sobre o já rebaixado Granada (2-1).

O zagueiro francês Florian Lejeune (23') e o atacante Jorge De Frutos (80') marcaram os gols do Rayo que ficou com um homem a menos desde os 5 minutos devido à expulsão do argentino Óscar Trejo. O atacante Lucas Boyé, também argentino, deu mais emoção nos minutos finais ao descontar com um gol aos 89 minutos.

A equipe madrilenha comandada por Iñigo Pérez soma 38 pontos, 6 a mais que o Cádiz, que abre a zona de rebaixamento, no momento em que restam apenas seis pontos em disputa. O Rayo tem também a vantagem de possuir um melhor saldo de gols (-15 por -24).