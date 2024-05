A realidade virtual pede passagem em Cannes

Em 2017, o Festival de Cannes apresentou "Carne y arena", do mexicano Alejandro González Iñárritu, obra em realidade virtual sobre os migrantes.

Da história da super-heroína que ajuda uma adolescente no período menstrual à visita de um homem a uma sauna gay: estes são algumas produções em realidade virtual na primeira competição de obras imersivas em Cannes.

A tecnologia, ainda pouco conhecida, é "como um minicinema individual onde são utilizados todos dispositivos tecnológicos do capacete [virtual] para mergulhar o usuário em uma história", explica Arnaud Colinart, produtor de Atlas V.

Entre os oito projetos em disputa, destacam-se "Traversing the Mist", do taiwanês Tung-Yen Chou, ambientado em uma sauna gay. O espectador, que deve ter mais de 18 anos, avança entre corredores e espaços fechados, ocupados por usuários nus, em posições sensuais.

"Maya: The Birth of a Superhero" (Maya: o nascimento de uma super-heroína, em tradução livre), da documentarista e ativista Poulomi Basu, mostra os problemas de uma menina menstruada. O espectador ajuda a adolescente a enfrentar o bullying e para isso ela mergulha em um mundo com monstros, absorventes internos e vaginas.