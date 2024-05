Los Angeles FC oficializa chegada de Olivier Giroud

Atual vice-campeão da Liga Norte-Americana (MLS), o Los Angeles FC anunciou oficialmente nesta terça-feira (14) a contratação do veterano atacante francês Olivier Giroud, de quem os seus dirigentes esperam um enorme impacto dentro e fora de campo. Em entrevista à AFP, o gerente-geral John Thorrington detalhou que Giroud se juntará ao Los Angeles FC (LAFC) após a Eurocopa (14 de junho a 14 de julho) com um contrato que se estende até o final da temporada de 2025. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O atacante de 37 anos chega livre depois de encerrar uma passagem bem-sucedida de três temporadas no Milan e com o status de maior artilheiro de todos os tempos da seleção francesa.

Giroud, que na segunda-feira anunciou sua saída do futebol italiano, vai dividir o vestiário em Los Angeles com o goleiro Hugo Lloris, seu companheiro de equipe no bicampeonato mundial dos 'Bleus' na Copa de 2018, na Rússia. Após as 12 primeiras rodadas, o time californiano soma 18 pontos que o colocam na nona colocação geral da MLS, cujo líder é o Inter Miami do astro argentino Lionel Messi. Giroud se junta a uma franquia que já havia contratado outros grandes nomes do futebol mundial na reta final de suas carreiras, como Gareth Bale e Giorgio Chiellini, que contribuíram para o primeiro título da liga de sua história em 2022.

"O que vimos em Olivier foi uma rara combinação de habilidades em sua capacidade de sair da marcação, dar fluidez ao jogo e finalizar", resumiu Thorrington. "O sistema em que ele joga com a França e o Milan é semelhante ao nosso, por isso pensamos que ele encaixaria perfeitamente". Thorrington confia que Giroud fortalecerá um ataque enfraquecido após a recente saída do mexicano Carlos Vela, líder da equipe desde que se transferiu para a MLS em 2018, mas destaca que suas qualidades fora de campo foram outra motivação importante para fechar o acordo. "Eu digo, brincando, que há alguns jogadores que eu contrataria mesmo que não entrassem em campo", disse o técnico. "Só pelo que trazem para o vestiário e pelo exemplo que dão, pelo seu profissionalismo e pela sua vontade, apesar de terem vencido tudo o que conquistaram. É uma verdadeira conquista para nós como clube". - Aval de Lloris - Sobre a origem das conversas, Thorrington revelou que tomou conhecimento do interesse de Giroud pela MLS quando fechavam a chegada de Lloris do Tottenham, em dezembro passado. Lloris "nos deu uma espécie de piscadela" sobre uma mensagem que recebeu de Giroud na qual manifestava sua vontade de jogar na MLS, explicou. O aval do goleiro foi fundamental para que o time de Los Angeles iniciasse sua aposta no atacante, autor de 38 gols desde sua chegada ao Milan em 2021, 14 deles nesta temporada.

"Isso nos permitiu tomar uma decisão bem informada", destacou Thorrington. "Não precisava que o Hugo me dissesse como ele é como jogador em campo, mas quando as primeiras palavras do Hugo são 'Ele é fantástico para uma equipe', é uma afirmação do que queremos". O dirigente anunciou que a estreia de Giroud pode ser adiada para o final de julho, dependendo do rumo da França na Eurocopa da Alemanha. "Para nós é incrível saber que teremos um grande jogador de uma das seleções favoritas da Eurocopa", comemorou Horrington. "Assim que estiver descansado e em forma, estará em condições de se juntar à equipe e, acreditamos, contribuir imediatamente."