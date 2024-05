Justiça alemã impõe multa a político de extrema-direita que proferiu lema nazista

Fundado em 2013, a sigla populista e anti-imigração teve o vento a seu favor nas pesquisas até ao início do ano e esperava triunfar no pleito europeu, bem como em três eleições regionais em setembro no leste do país, região considerada sua fortaleza.

Veículos de imprensa revelaram em janeiro que alguns membros do AfD participaram de uma reunião na qual se discutiu a expulsão em massa de estrangeiros ou de pessoas de origem estrangeira, o que causou comoção entre a população.

No mês passado, a justiça alemã anunciou que abriu uma investigação sobre suspeitas de financiamento russo e chinês a favor do eurodeputado Maximilian Krah, cabeça da lista da partido de extrema-direita para as eleições europeias.

Além disso, um dos seus assistentes no Parlamento Europeu foi preso, acusado de ser um agente chinês.

bur-cka/smk/meb/mb/jc/dd/jb/mvv