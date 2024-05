Incêndios florestais expulsam milhares de casa no Canadá

Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas no oeste do Canadá, devastado por centenas de incêndios florestais no domingo, 12, enquanto a temporada, que começou mais cedo, impõe desafios ao país.

Essa cidade no noroeste da província, situada no coração da floresta, já foi devastada pelo fogo em maio de 2016, quando seus 90 mil habitantes foram removidos e mais de 2,5 mil edifícios foram destruídos, no maior desastre da história do Canadá.

No fim de semana, foram emitidas ordens de saída em pequenas cidades de Alberta e Manitoba, enquanto ventos violentos espalhavam a fumaça por todo o oeste do país. Segundo o governo federal, a qualidade do ar nessas áreas apresentava riscos "muito elevados". Nos EUA, Minnesota e partes de Wisconsin também estavam sob um alerta de qualidade do ar devido à fumaça vinda do Canadá.

Em 2023, o Canadá viveu a pior temporada de incêndios de sua história. As chamas, que varreram o país de leste a oeste, queimaram mais de 15 milhões de hectares, mataram oito bombeiros e obrigaram as autoridades a retirar 230 mil pessoas. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.