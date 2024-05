EUA eleva tarifas alfandegárias sobre produtos chineses

Os Estados Unidos decidiram, nesta terça-feira (14), aumentar as tarifas alfandegárias sobre produtos procedentes da China avaliados em US$ 18 bilhões (R$ 92 bilhões, na cotação atual), acusando Pequim de "trapacear" e de adotar "práticas desleais". A medida visa setores estratégicos como veículos elétricos, baterias, aço e minerais críticos.

Em um discurso em Washington, Biden acusou Pequim de "trapacear", ao conceder subsídios importantes à produção de suas empresas, especialmente às do setor automotivo.

"Isto afetará gravemente o clima de cooperação bilateral", criticou o Ministério do Comércio em um nota, pedindo ao governo dos Estados Unidos que "retifique de maneira imediata suas ações equivocadas e cancele as medidas tarifárias adicionais contra a China".

A tarifa sobre grafite natural e alguns outros minerais críticos aumentará de zero para 25%, e a taxa sobre células solares também dobrará de 25% para 50%.

Além de veículos elétricos e semicondutores, Washington triplica as tarifas sobre alguns produtos de aço e alumínio, e sobre baterias de íon de lítio e peças de baterias para veículos elétricos.

Alguns aumentos de tarifas, como os das baterias de íons de lítio que não são para veículos elétricos, entrarão em vigor depois para permitir um período de transição para aumentar a produção nacional de baterias, afirmou um alto funcionário americano sob anonimato.

- Medidas "simbólicas" -

A preocupação é compartilhada pela União Europeia e outros países como Turquia, Brasil e Índia, destacou um funcionário americano durante uma coletiva de imprensa por telefone.

O governo Biden já injetou recursos maciços em áreas como fabricação e pesquisa de semicondutores e impulsiona investimentos verdes.

Porém, segundo a principal conselheira econômica de Biden, Lael Brainard, Pequim impulsiona seu crescimento "às custas de outros".

Em nota, economistas da Oxford Economics consideram que as medidas anunciadas nesta terça-feira são "simbólicas", do ponto de vista da economia e "não terão um impacto considerável sobre a inflação ou o PIB americano".

De qualquer forma, essas tarifas podem "reforçar as ferramentas à disposição do governo para acelerar o offshoring ou o +friendshoring+ (terceirização de países geográfica ou ideologicamente próximos) da produção em setores considerados estratégicos", disse à AFP Emily Benson, pesquisadora do CSIS.

"Este é um sinal para os fabricantes americanos de que o governo Biden quer proteger a indústria contra os veículos elétricos chineses", disse à AFP Paul Triolo, pesquisador especializado em China do grupo Albright Stonegridge.

O impacto real para as empresas americanas poderá vir dos impostos aplicados às baterias e às rede de abastecimento, "devido ao domínio das empresas chinesas" nestes setores, acrescentou.

