Em ato simbólico, Senado espanhol veta anistia para independentistas catalães

Muitos de seus colegas naquele governo acabaram presos, condenados e posteriormente perdoados pelo governo espanhol de esquerda de Pedro Sánchez.

Ainda procurado pela Justiça espanhola, Puigdemont arrancou de Sánchez a promessa de uma anistia para ele e cerca de 400 correligionários, em troca do apoio indispensável de seu partido para que os socialistas permanecessem no poder após as eleições de julho de 2023, nas quais ficaram em segundo lugar, atrás do PP.

A proposta, descrita por Sánchez como um "passo corajoso e necessário para a reunificação", foi aprovada em primeira leitura pelos deputados em 14 de março.

Sua aprovação final facilitaria o retorno à Espanha de Puigdemont, cujo partido ficou em segundo lugar nas eleições regionais catalãs de domingo, atrás dos socialistas de Sánchez, que não conseguiram obter a maioria absoluta.

Puigdemont expressou sua intenção de se candidatar à investidura e tentar formar um governo minoritário pró-independência, algo que parece improvável, dadas às fortes divergências entre os diferentes partidos nacionalistas.

al/mg/du/mb/dd