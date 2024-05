Melinda Gates deixa fundação filantrópica que criou com Bill Gates

Melinda Gates anunciou, nesta segunda-feira (13), que deixará a fundação filantrópica que criou há mais de 20 anos com seu ex-marido, Bill Gates, o fundador da Microsoft, mas continuará seu trabalho humanitário de forma individual.

"Após uma cuidadosa reflexão, decidi renunciar ao cargo de copresidente da Fundação Bill & Melinda Gates", escreveu Melinda em uma mensagem postada nas redes sociais, acrescentando que a renúncia se tornará efetiva em 7 de junho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não foi uma decisão fácil", acrescentou Melinda, de 59 anos. "Estou imensamente orgulhosa da fundação que Bill e eu construímos juntos e do trabalho extraordinário que ela realiza ao abordar as desigualdades ao redor do mundo".