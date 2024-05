Sem Neymar, mas com Vini Jr e Endrick, Dorival divulga lista de convocados para Copa América

Com a jovem promessa Endrick, os atacantes do Real Madrid Rodrygo e Vinicius Junior, e a revelação do Girona Savinho, o técnico da seleção brasileira Dorival Junior anunciou nesta sexta-feira (10) a lista dos convocados para disputar a Copa América-2024.

A segunda convocação da seleção sob o comando de Dorival é praticamente a mesma anunciada em março para enfrentar Inglaterra e Espanha em dois amistosos, com a novidade do atacante do Porto, Evanilson.

A lista do torneio continental que será disputado nos Estados Unidos de 20 de junho a 14 de julho não inclui Neymar, que se recupera de uma lesão, nem os veteranos Casemiro e Thiago Silva.