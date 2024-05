Saída do Chelsea "não seria o fim do mundo", diz Pochettino, ameaçado no cargo

O técnico argentino do Chelsea, Mauricio Pochettino, minimizou o impacto de uma eventual saída sua do clube londrino no final da temporada, e negou os boatos de que estaria indo embora.

O treinador vem sendo criticado ao longo de uma difícil primeira temporada em Stamford Bridge.

Diante dos crescentes rumores de que poderia ser demitido pelo dono do Chelsea, o americano Todd Boehly, Pochettino também aproveitou para dar seu ponto de vista sobre seu futuro.