Rússia lança nova ofensiva terrestre na região ucraniana de Kharkiv

A Rússia iniciou nesta sexta-feira (10) uma nova ofensiva terrestre na região de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, dando lugar a uma "batalha feroz", segundo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. As tropas russas já haviam ocupado esta região no início da invasão, em fevereiro de 2022, mas se retiraram após uma contraofensiva de Kiev em 2023. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A operação terrestre desta sexta foi precedida por bombardeios.

"Durante o último dia, o inimigo atacou a área de Vovchansk", na fronteira com Belgorod, com bombas teleguiadas, e "até as 05H00 da manhã (23H00 de quinta-feira em Brasília) tentou romper nossas linhas de defesa com a ajuda de veículos blindados", indicou o Ministério da Defesa da Ucrânia, sem especificar a localização exata da operação. Estes ataques foram "repelidos", mas continuam registrando "confrontos de intensidade variável" e "unidades de reserva" foram mobilizadas para "reforçar a defesa" da região, acrescentou. Segundo Zelensky, uma "batalha feroz" está em curso. "A Rússia lançou uma nova onda de ações contraofensivas nesta área" e a "Ucrânia respondeu com tropas, brigadas e artilharia", segundo o presidente em uma coletiva de imprensa em Kiev.

Um civil morreu e outros cinco ficaram feridos em Vovchansk durante os bombardeios. Uma segunda pessoa morreu em outro ataque com bombas na localidade de Cherkaski Tishki, no norte de Kharkiv, segundo o governador regional. A região de Kharkiv e sua capital de mesmo nome, a segunda maior cidade do país, continuam sendo um alvo essencial para o Kremlin. - "Zona de segurança" - As forças de Moscou "avançaram um quilômetro em território ucraniano" e tentam prosseguir com a operação avançando até "dez quilômetros", informou uma fonte do comando militar ucraniano. Moscou deseja criar uma "zona de segurança" na região para impedir que a Ucrânia bombardeie a área russa de Belgorod, como acontece de forma recorrente. A Rússia lança bombas repetidamente na região de Kharkiv nos últimos meses, sobretudo em suas infraestruturas energéticas, e Kiev teme uma nova ofensiva terrestre. Uma autoridade de Vovchansk informou que os bombardeios se intensificaram a partir das 03H00 da manhã (00h00 em Brasília) nesta cidade de 3.000 habitantes, e que foi emitida uma ordem de evacuação da área.

"A cidade é atualmente alvo de bombardeios maciços. Os residentes nunca haviam visto ataques semelhantes", afirmou a autoridade ao meio de comunicação ucraniano Hromadske Radio. - Desestabilizar a fronteira - O canal militar ucraniano DeepState afirmou no Telegram que o inimigo "ativou" as operações na área e está tentando entrar nas cidades fronteiriças de Strilecha, Krasne, Pylna, Borysivka, Guatishche e Pletenivka. Segundo esta fonte, a operação pretendia "desestabilizar" a fronteira.