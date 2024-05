Rússia inicia ofensiva terrestre na região ucraniana de Kharkiv, afirma Kiev

A Rússia iniciou nesta sexta-feira (10) uma ofensiva terrestre na região de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, e tentou "romper as linhas de defesa" de Kiev, anunciou o Ministério da Defesa ucraniano, que também informou a continuidade dos combates. As forças de Moscou "avançaram um quilômetro em território ucraniano" e tentam prosseguir com a operação, informou uma fonte do comando militar ucraniano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Moscou deseja criar uma "zona de segurança" na região para impedir que a Ucrânia bombardeie a área russa de Belgorod.

"Durante o último dia, o inimigo atacou a área de Vovchansk", na fronteira com Belgorod, com bombas teleguiadas, afirmou o ministério. "Às 5H00, o inimigo tentou romper as nossas linhas de defesa com a ajuda de veículos blindados", acrescentou a mesma fonte, sem revelar a localização exata do ataque. O ministério afirmou que os ataques foram "repelidos", mas que prosseguem os "combates de intensidade variável" e que unidades de reserva foram mobilizadas para "reforçar a defesa" da região.