Nos EUA, mulher mora em placa no telhado de loja por um ano

Empreiteiros curiosos sobre um cabo de extensão no telhado de uma mercearia em Michigan, nos Estados Unidos, fizeram uma descoberta surpreendente: uma mulher de 34 anos morava dentro da placa comercial, com espaço suficiente para um computador, impressora e cafeteira, disse a polícia. "Ela era sem teto", afirmou o oficial Brennon Warren, do Departamento de Polícia de Midland, na quinta-feira, 9. "É uma história que faz você coçar a cabeça, apenas alguém vivendo em uma placa."

A mulher, cujo nome não foi divulgado, disse à polícia que ela tinha um emprego em outro lugar, mas morava dentro da placa da loja Family Fare há cerca de um ano, disse Warren. Ela foi encontrada no dia 23 de abril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Midland, mais conhecida como a sede global da Dow Inc., fica cerca de 209 quilômetros ao norte de Detroit. A loja Family Fare fica em uma área comercial e tem uma placa em formato de triângulo no topo do prédio. A estrutura do letreiro, provavelmente com 1,5 metros de largura e 2,4 metros de altura, tem uma porta e é acessível a partir do telhado, disse o policial.