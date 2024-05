Migrantes em Ciudad Juárez recebem com tranquilidade lei dos EUA que restringe asilo

"Eles (o governo dos Estados Unidos) também fazem isso pela sua segurança e, como em todos os países, é preciso respeitar as leis", acrescentou este homem de 49 anos de Ciudad Juarez, estado mexicano de Chihuahua.

Ao tomar conhecimento da iniciativa promovida desde quinta-feira pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês), Villán garantiu que não faz parte do grupo visado pela medida migratória e que a considera compreensível.

Na margem mexicana de uma parte seca do Rio Bravo, que serve como fronteira, Villán conta que morou até quatro anos atrás em Miami, na Flórida, trabalhando como motorista.

"Enquanto eu estava agilizando minha situação migratória, me pediram para sair e aguardar em meu país, mas enquanto estive lá (no Equador) nunca me informaram uma data" para dar continuidade ao trâmite, afirma cinco meses mais tarde.

Ele considera sua solicitação de asilo genuína "agora que há tantas gangues" e pelo fato de ter "quatro filhos que nasceram nos Estados Unidos".