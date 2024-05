Protestos terminam em mortes no Afeganistão

Várias pessoas morreram nesta quinta-feira (9) em protestos no leste do Afeganistão, depois que autoridades talibãs ordenaram o despejo de casas para a construção de um edifício, informou um funcionário provincial.

Os talibãs no poder ordenaram aos residentes que desocupassem terrenos situados na rodovia que liga a capital provincial Jalalabad à fronteira com o Paquistão, para dar lugar a um novo edifício da Alfândega, indicou o chefe do departamento de informação do posto fronteiriço de Torkham, Arafat Mohajer.

"Em resposta, os moradores da área criaram o caos", afirmou Mohajer. Os enfrentamentos resultaram na morte de um funcionário talibã e de pessoas que ocupavam o terreno, acrescentou. A manifestação e os confrontos bloquearam a rodovia principal de Jalalabad a Torkham, detalhou.