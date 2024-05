Milei enfrenta segunda greve geral contra o 'ajuste brutal' na Argentina

Convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), a greve de 24 horas não prevê mobilização nas ruas e conta com o apoio dos trabalhadores do Estado, da saúde, do turismo, das estações ferroviárias de Buenos Aires, entre outros.

A Argentina vive uma forte recessão econômica, com uma inflação próxima dos 290% na comparação anual e um ajuste fiscal que permitiu no primeiro trimestre do ano o primeiro superávit fiscal desde 2008, mas às custas do fechamento de órgãos do Estado, milhares de demissões, eliminação de subsídios, aumento das taxas de serviço público e deterioração de salários e aposentadorias.

O governo "apenas se vincula a representantes de interesses amigos (e) ataca e rejeita os trabalhadores e as suas organizações", acusou a central sindical em um comunicado.

A greve ocorre após a greve geral de 12 horas do dia 24 de janeiro e após manifestações quase diárias contra o ajuste do governo.