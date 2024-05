Governo Federal promete mais de R$ 50 bilhões para o Rio Grande do Sul

O Governo Federal injetará mais de R$ 50 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul, devastado pelas inundações que já causaram mais de 100 mortes, anunciou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quinta-feira (9).

"Estamos falando de uma injeção de recursos da ordem de R$ 50 bilhões no Rio Grande do Sul", disse Haddad em uma reunião ministerial em Brasília para abordar as medidas de resposta ao desastre climático, na qual também compareceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O pacote de medidas contempla principalmente a entrega de créditos e outros instrumentos de ajuda destinados a trabalhadores, empresas e municípios afetados.