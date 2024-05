Filho de Trump e Melania será delegado na convenção republicana

Segundo a NBC News, primeiro meio de comunicação a revelar a informação, Barron Trump comparecerá à sua cerimônia de formatura do ensino médio na próxima semana, após completar 18 anos em março.

Sua presença na lista de 42 nomes, ao lado dos irmãos mais velhos Eric e Don Jr, mostra a importância da família na dinastia política que pretende estabelecer o ex-presidente, que recentemente também nomeou sua nora Lara copresidente do Partido Republicano a nível nacional.

Até agora, o filho mais novo do magnata tinha escapado dos holofotes.

A convenção do partido será realizada em Milwaukee, no norte do país, de 15 a 18 de julho.

Assim como em 2020, Trump enfrentará o democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 5 de novembro.

