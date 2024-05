Xi Jinping visita a Sérvia, segunda etapa da viagem ao continente europeu

Acompanhado por sua esposa Peng Liyuan, Xi Jinping foi recebido por Aleksandar Vucic em um tapete vermelho diante dos principais edifícios do governo, ao som de uma banda militar.

A China investiu bilhões de euros na Sérvia e nos Bálcãs, em particular nos setores industrial e de mineração. Pequim e Belgrado assinaram um acordo de livre comércio no ano passado.

O presidente chinês ouviu o hino nacional de seu país, antes de cumprimentar várias autoridades sérvias.

"Sim, Taiwan é China", disse Vucic a milhares de pessoas reunidas diante da sede do governo, segundo o canal estatal de televisão RTS. A China reivindica esta ilha de 23 milhões de habitantes, que considera parte de seu território.

O presidente chinês desembarcou em Belgrado na terça-feira à noite, depois de uma visita de Estado à França, onde foi recebido com grande pompa pelo presidente Emmanuel Macron. Os dois conversaram sobre disputas comerciais e a relação Pequim-Moscou, que o Ocidente não vê com bons olhos no contexto da guerra na Ucrânia.