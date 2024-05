Ucrânia denuncia ataque russo em larga escala contra instalações de energia

As forças russas executaram nesta quarta-feira (8) um "ataque em larga escala" durante a noite, com mísseis e drones, contra instalações do setor de energia da Ucrânia, que deixou pelo menos um morto e vários feridos, denunciaram as autoridades ucranianas. Além disso, Moscou anunciou que tomou o controle de duas localidades próximas da frente de batalha.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou em um comunicado que efetuou um "ataque coletivo" em resposta à "tentativa do regime de Kiev de danificar as instalações de energia russas".

O grupo DTEK, maior investidor privado no setor energético da Ucrânia, afirmou que três centrais termelétricas foram "gravemente danificadas".

A empresa destacou que suas instalações foram bombardeadas quase 180 vezes desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

A Ukrenergo afirmou que está trabalhando para superar os cortes de energia elétrica em uma "situação particularmente difícil", recorrendo inclusive ao fornecimento de emergência de países europeus.

A Rússia bombardeia há vários meses o sistema de energia da Ucrânia, o que provocou danos materiais significativos e cortes no abastecimento.

O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmygal, anunciou a criação de um novo grupo de trabalho governamental para "coordenar as ações para superar as consequências do terror energético russo", já pensando no próximo inverno (hemisfério norte, verão no Brasil).