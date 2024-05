Suspeito é preso na Alemanha por ataque à ex-prefeita de Berlim

Um suspeito de 74 anos foi detido nesta quarta-feira (8) por ter agredido a ex-prefeita de Berlim Franziska Giffey, figura de destaque do Partido Social-Democrata, em um ataque que se soma aos ocorridos recentemente contra outros políticos na Alemanha antes das eleições.

Giffey, atual ministra de Finanças do estado de Berlim, estava em uma biblioteca no sul da capital na terça-feira quando um homem acertou sua cabeça e pescoço com um saco contendo objetos pesados.

A política foi levada ao hospital com ferimentos leves.

O suspeito, preso nesta quarta, já havia passagens policiais por atos relacionados à "segurança do Estado e crimes de ódio", informou a polícia.