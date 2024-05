Nove corpos são encontrados em região mexicana assolada por escalada de violência

Nove cadáveres foram encontrados nesta quarta-feira (8) na cidade de Morelos, estado de Zacatecas, no norte do México, um dia depois que outros nove corpos apareceram em uma avenida de Fresnillo, nessa mesma demarcação, informaram as autoridades.

Zacatecas enfrenta um aumento de atos violentos após a captura recente de criminosos, de acordo com autoridades.

"Foi atendida a ocorrência da descoberta de nove corpos sem vida, que correspondem a indivíduos do sexo masculino", informou o Ministério Público de Zacatecas em um breve comunicado, sem dar mais detalhes.