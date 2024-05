Governo da Ucrânia apresenta porta-voz digital feita com inteligência artificial

A Ucrânia apresentou na semana passada sua nova porta-voz digital, Victoria Shi. Modelada a partir de Rosalie Nombre, uma cantora e ex-participante da versão ucraniana do reality show The Bachelor, e gerada por inteligência artificial, a figura fará declarações oficiais em nome do Ministério das Relações Exteriores do país.

Dmytro Kuleba, Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, afirmou em nota à imprensa, que a criação de Victoria representa um "salto tecnológico" inédito no serviço diplomático mundial, e que suas declarações serão escritas e verificadas por pessoas reais, e não geradas por IA. "É apenas a parte visual que a IA nos ajuda a gerar." Segundo Kuleba, a IA ajudará a poupar recursos e tempo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rosalie Nombre, a mulher que empresta sua aparência à porta-voz digital, nasceu na cidade de Donetsk, agora controlada pela Rússia, no leste da Ucrânia. Para seus seguidores nas redes sociais, ela fala sobre os estereótipos dos ucranianos mestiços e aqueles que cresceram como falantes de russo. Segundo o Ministério, Nombre cedeu sua imagem voluntariamente ao projeto.