'É um absoluto desastre', diz Tuchel sobre gol anulado do Bayern nos acréscimos

No entanto, o árbitro polonês Szymon Marciniak marcou rapidamente o impedimento do lateral-esquerdo Noussair Mazraoui, sinalizado por um de seus dois assistentes, antes mesmo de deixar a jogada se desenrolar até o fim.

Perdendo por 2 a 1 na reta final da partida no Santiago Bernabéu, o Bayern foi às redes aos 13 minutos dos acréscimos com Matthijs de Ligt, aproveitando um desvio de cabeça de Thomas Müller.

"Essa decisão é um absoluto desastre. Temos que deixar a ação acontecer até o fim. Essa é a regra, principalmente porque está tão perto do gol e é tão ajustado. O primeiro erro é cometido pelo bandeira, o segundo foi do árbitro", disse Tuchel.

Em câmera lenta, nem Noussair Mazraoui nem Matthijs de Ligt parecem estar em posição de impedimento, com o zagueiro do Real Antonio Rüdiger dando condição a ambos.

"Ele mesmo sabe que foi um erro", disse o goleiro alemão Manuel Neuer à mesma plataforma.

Para o atacante Thomas Müller, "a situação [do gol anulado] foi muito estranha. Não poderei dizer o que aconteceu, mas acontece com muita frequência em Madri. Já aconteceu conosco".

Por outro lado, o lateral francês Ferland Mendy, do Real Madrid, considerou em declarações ao Canal+ que "esta é a força do clube no final do jogo. Estamos muito unidos, damos tudo de nós. Podemos pensar que é uma sorte, mas é tudo menos sorte para chegar lá novamente".

