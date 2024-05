Charles III e príncipe Harry não se encontrarão devido à agenda 'cheia' do rei

O rei Charles III e seu filho mais novo, o príncipe Harry, estão, nesta quarta-feira (8) muito perto e ao mesmo tempo muito longe, já que ambos estão em Londres, mas sem intenção de um encontro. A agenda do rei, de 75 anos, diagnosticado com câncer no início de fevereiro, previa para esta quarta-feira um ato nos jardins do Palácio de Buckingham. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Harry, de 39 anos, que mora nos Estados Unidos com a esposa Meghan e seus dois filhos, deveria assistir a uma cerimônia na Catedral de Saint Paul.

As relações entre Harry, seu pai e seu irmão William, filho mais velho do rei e herdeiro ao trono, estão tensas e este foi um dos motivos de sua mudança para a Califórnia em 2020. Houve uma trégua com o anúncio do câncer de Charles, de natureza desconhecida, que levou Harry a uma rápida visita ao pai em fevereiro, com quem esteve por apenas uma hora.

A viagem desta semana de Harry, duque de Sussex, a Londres, no décimo aniversário dos Jogos Invictus, competição internacional entre soldados feridos, poderia motivar um encontro familiar. Porém, não será o caso. Uma reunião entre ambos "não será possível, infelizmente, devido a agenda muito cheia de Sua Majestade" Charles III, disse um porta-voz de Harry. "O duque, está ciente da agenda de seu pai, seus compromissos e suas outras prioridades, e espera vê-lo em breve", acrescenta a mesma fonte. Nove meses após sua coroação em maio de 2023, a monarquia anunciou em 5 de fevereiro que Charles III sofre de câncer, descoberto após uma cirurgia de próstata em janeiro. O rei, que está em tratamento, retomou suas atividades públicas na semana passada, sorridente e cumprimentando as pessoas, mas caminhando lentamente. O monarca inaugura nesta quarta-feira, nos jardins do Palácio de Buckingham, as tradicionais "Garden party", para as quais centenas de britânicos são convidados todos os anos.

E como toda quarta-feira, manterá sua reunião semanal com o primeiro-ministro do governo conservador britânico, Rishi Sunak. Harry viajou mais uma vez sem sua família a Londres, uma cidade à qual visita frequentemente devido aos processos que move contra a imprensa sensacionalista britânica, que acusa de se intrometer ilegalmente em sua vida privada.