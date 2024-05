Catar pede ação da comunidade internacional para impedir 'genocídio' em Rafah

O Catar pediu nesta quarta-feira (8) uma ação da comunidade internacional para impedir um "genocídio" em Rafah, depois que Israel tomou o controle da passagem de fronteira da localidade do sul da Faixa Gaza com o Egito e ameaçou iniciar uma operação em larga escala.

O Exército israelense intensificou os ataques aéreos nesta quarta-feira em diferentes pontos da Faixa de Gaza, em particular em Rafah, para onde enviou tanques na terça-feira, dia em que assumiu o controle da passagem de fronteira com o Egito.

Doha criticou nesta quarta-feira a tomada deste ponto estratégico e condenou com "veemência" os bombardeios contra a cidade. Dezenas de milhares de famílias abandonaram os bairros da zona leste de Rafah após um aviso do Exército israelense, antes de uma possível operação terrestre.

As manobras israelenses em Rafah acontecem ao mesmo tempo em que prosseguem no Cairo as negociações com os mediadores egípcios, cataris e americanos. As conversações visam um novo cessar-fogo e a libertação dos reféns israelenses mantidos em cativeiro no território palestino.